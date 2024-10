Le SHC Rossemaison prend une option dans le derby jurassien

Le SHC Rossemaison remporte le premier affrontement jurassien des play-off. L’équipe vadaise s’est imposée 9-4 contre Buix samedi en début de soirée au Forum Biwi. Ils remportent ainsi le 1er acte de la demi-finale des play-off et s’offrent une belle option dans une confrontation qui se joue au meilleur des trois matches. Le SHCR a fait la différence dès le premier tiers avec un score de 5-2 à la pause. Ils ont ensuite conforté leur avance dans le tiers intermédiaire (2-0) avant de conclure par une égalité parfaite dans le dernier (2-2). Les Vadais peuvent remercier Alexis et Arnaud Neukomm qui ont été respectivement les auteurs d’un triplé et d’un doublé. Côté ajoulot, Grégory Koulmey s’est également illustré avec un doublé.

Le 2e acte de cette demi-finale 100% jurassienne aura lieu samedi 26 octobre prochain sur la piste de Buix (17h00). /cra