Le SHC Buix s’offre un ultime duel contre le SHC Rossemaison

Le SHC Buix et le SHC Rossemaison devront s’expliquer une dernière fois pour atteindre la finale des play-offs de Ligue A d’inline hockey. Les Ajoulots ont remporté samedi à domicile l’acte 2. Ils ont largement disposé des Vadais sur le score de 11-2. Dans un match rythmé et plaisant, les Gravalons ont ouvert le score à la 15e minute de jeu avant de doubler la mise à 18’’ de la première sirène. Le SHCB est revenu en 2e période avec une furieuse envie d’augmenter son avantage. Il y est parvenu en inscrivant trois nouvelles réussites entre la 25e et la 28e. On a cru ensuite à un retour de Rossemaison avec la réduction de l’écart par deux fois, à la 29e et à la 32e. Ce n’était finalement qu’un feu de paille. Les Ajoulots ont déroulé avec six réussites supplémentaires, trois ont été inscrites en fin de 2e tiers et trois autres lors de la dernière période.