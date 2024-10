Le SHC Rossemaison élimine le SHC Buix et file en finale

Le SHC Rossemaison a eu le dernier mot face au SHC Buix et se hisse en finale des play-off de Ligue A d’inline hockey. Dans un Forum Biwi très bien rempli et bouillonnant, les Vadais ont dominé samedi leur voisin ajoulot 9-2 dans l’acte 3 des demi-finales. Ils remportent ainsi la série 2-1. Les Mustangs ont su relever la tête après leur défaite de samedi lors de l’acte 2. « On a eu la chance de jouer tout de suite derrière », apprécie Steve Nussbaumer, l’entraineur du SHC Rossemaison.