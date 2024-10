Quelques « petits regrets » pour le SHC Buix

Le SHC Buix est en vacances. Il a été sorti hier en demi-finale des play-off de Ligue A d’inline hockey par le SHC Rossemaison. Malgré une victoire dans l’acte II 11-2, les Ajoulots ont été largement battus 9-2 par le champion en titre dans le match décisif. Echouer aux portes de la finale laisse un petit gout amer dans la bouche de l’entraineur Pascal Neuenschwander qui a vu son équipe terminer 5e de la saison régulière. « J’ai un petit regret, car on a perdu quelques points bêtement et ça se retourne contre nous à la fin, car on tombe directement en demi-finale contre le premier. Peut-être qu’en faisant une saison plus solide, on aurait pu arriver mieux classé », explique-t-il.