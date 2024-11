Le SHC Rossemaison conserve son titre de champion de Suisse

Le SHC Rossemaison fête un 11e titre de champion de Suisse d’inline hockey. Il a été sacré dimanche grâce à sa victoire 6-5 (1-1 3-1 2-3) sur la piste de Sayaluca lors du 4e acte de la finale des play-off de Ligue A. Les Mustangs enlèvent cette série 3-1. Ils n’ont pas craqué après s’être inclinés la veille à Lugano.

Les Tessinois ont pourtant inscrit le premier but de ce dernier duel. L’équipe de Steve Nussbaumer a égalisé avant le premier thé, avant de faire la différence dans le tiers médian en inscrivant trois buts en un peu plus de dix minutes. Sayaluca a toutefois réduit l’écart avant la deuxième pause, avant de revenir à une longueur en début de dernière période, puis de recoller au score pour s’offrir une fin de match à suspense. Rossemaison a géré sa nervosité en reprenant les devants à moins de dix minutes de la sirène finale, pour finalement inscrire le but décisif à moins de trois minutes de la fin. Premiers de la saison régulière avec un petit point d’avance sur les Luganais, les Jurassiens ont tremblé jusqu’au bout en encaissant un dernier but à 91 secondes de la sirène finale, mais ils ont tenu pour enlever une série très serrée, où chaque rencontre se sera jouée avec un seul but d’écart. Le SHCR conserve ainsi le titre acquis l’année passée. /emu