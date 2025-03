Rossemaison et Buix, deux clubs aux dents longues

Rossemaison sera logiquement candidat à sa propre succession. Sayaluca, finaliste l'an dernier, Givisiez qui s'est attiré les services de l'ancien hockeyeur professionnel Andrei Bykov ou encore Buix pourraient s’avancer en rivaux des Vadais qui ont peu bougé à l’intersaison. « On travaille dans la continuité. Deux joueurs ont arrêté, deux juniors intègrent l’équipe, et on a recruté Alexandre Piquerez qui jouait à Bassecourt, qui joue très simple avec un gros shoot et nous amènera des choses que l’on n'avait pas avant », avance Steve Nussbaumer.







Buix rêve d’une finale, voire mieux

Continuité et progression, ce sera aussi le credo de l’autre club jurassien de cette LNA. Demi-finaliste malheureux contre Rossemaison l’an dernier, le SHC Buix espère franchir un cap supplémentaire. « On aimerait faire au moins aussi bien, et si possible passer encore un échelon pour éventuellement aller chercher un titre en coupe ou en championnat. Vu que c’est le quarantenaire du club, ce serait peut-être la bonne saison ! », sourit le co-entraîneur des Gravalons Pascal Neuenschwander qui continuera d’officier aux côtés de Dominique Voisard.