Rossemaison renverse Buix dans le derby

Le SHC Rossemaison a dû prendre son mal en patience pour s’adjuger le derby de Ligue A d’inline hockey contre Buix. Mercredi soir, au Forum Biwi, la formation vadaise s’est imposée 10-6 contre les Ajoulots, non sans avoir souffert. Vaillants, les visiteurs ont joué crânement leur chance et ont mené au score à quatre reprises dans cette rencontre à vocation offensive et plaisante, à chaque fois d’une seule longueur. Au jeu du chat et de la souris, le chat vadais aura finalement eu le dessus sur la souris ajoulote.

Si Buix est parvenu à faire douter le favori, c’est en grande partie grâce à son gardien Tom Cramatte qui a fait face aux Rossignols avec bravoure et courage malgré un nombre incalculable d’assauts. C’est grâce aussi à son réalisme, en particulier à son chasseur de points Arthur Pouilly, auteur de cinq points ce mercredi, ce qui porte à 39 son total en dix matches depuis le début de la saison de Ligue A. Impressionnant. Dans un match musclé et engagé, les Gravalons ont été agressifs et ont agi essentiellement en ruptures et ce schéma leur a plutôt réussi. « On a fait un bon début de match. On a vu que si on allait les chercher fort, ils avaient du mal à sortir », analyse Arthur Pouilly qui concède que son équipe a craqué sur la fin.





Rossemaison finalement récompensé

Les Rossignols ont eu le mérite de ne pas se décourager. « On a vraiment été patients », salue l’attaquant Arnaud Neukomm qui estime que « le match était vraiment intense ». Dominateurs, parfois de manière écrasante, les locaux ont manqué souvent de justesse dans le dernier geste ou ont trouvé sur leur chemin un portier en état de grâce. La poisse s’est en aussi mêlée, les Rossignols ayant ajusté les montants à plusieurs reprises. Mais à force de s’entêter, Rossemaison a logiquement passé l’épaule dans le dernier tiers-temps en égalisant tout d’abord à 4-4, puis en faisant passer le score à 6-4, le tout en cinq minutes. Le SHCR a littéralement lâché les chevaux dans le dernier « vingt », marquant à sept reprises. L’habileté des Neukomm a porté les Vadais dans cette rencontre avec cinq points pour Arnaud et quatre pour Alexis. Sans faire de bruit et en continuant à travailler, Buix est parvenu à remettre un peu de suspense dans ce derby en toute fin de rencontre, suspense qui aura été de très courte durée. La meilleure équipe aura fini par l’emporter.

Au classement de Ligue A, Rossemaison grimpe au 2e rang à huit points du leader Sayaluca mais avant quatre matches de moins au compteur. Buix figure au 3e rang, à un point des Rossignols mais avec deux matches joués en plus. /mle