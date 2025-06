Les U19 du SHC Rossemaison visent le titre

Le capitaine de cette formation, Yanis Gerber, espère aussi briller à domicile. Il dispute sa deuxième compétition européenne à domicile et avoue qu’elles sont spéciales : « Ce sont les meilleures. C’est là où il y a le plus de monde, le public est avec toi et ça rajoute un truc ». Le fait d’affronter des formations étrangères permet également d' « observer les équipes des autres pays ». « On voit qu’il y a surtout du niveau en Suisse et en Allemagne, mais ça fait plaisir de jouer des championnats comme ça », conclut le capitaine des U19 jurassiens. /fwo