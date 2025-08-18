Les vétérans du SHC Rossemaison en chocolat

Les Mustangs ont terminé 4e de la Coupe d’Europe Vétérans qu’ils organisaient à domicile ce ...
Les Mustangs ont terminé 4e de la Coupe d’Europe Vétérans qu’ils organisaient à domicile ce week-end, après avoir été éliminés en demi-finale par le futur vainqueur Laupersdorf.

Les Vétérans du SHC Rossemaison se sont inclinés en demi-finale de la Coupe d'Europe disputée à domicile. (Photo : SHC Rossemaison) Les Vétérans du SHC Rossemaison se sont inclinés en demi-finale de la Coupe d'Europe disputée à domicile. (Photo : SHC Rossemaison)

Le SHC Rossemaison a dû se contenter d’une belle médaille en chocolat ce week-end à l’occasion de la Coupe d’Europe Vétérans organisée au Forum Biwi. Les Vadais ont terminé à la 4e place du tournoi européen après avoir été sortis en demi-finale 3-2 par les futurs vainqueurs, les Soleurois de Laupersdorf. Rossemaison s’est ensuite incliné 9-1 face aux Allemands d’Essen lors du match pour la troisième place. Le gardien jurassien Joël Vuilleumier a été récompensé d’une place dans l’équipe-type « allstar team » du tournoi. /comm-jpi


 

