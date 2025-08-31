Une finale de coupe 100% jurassienne

La Coupe de Suisse d’Inline hockey verra deux équipes jurassiennes s’affronter pour le titre. Le SHC Buix a décroché son ticket dimanche après-midi en battant Malcantone 11-6 en demi-finale au Tessin. Mené après le premier tiers, les Ajoulots ont renversé la vapeur pour finalement s’imposer assez largement. Arthur Pouilly s’est notamment offert un quintuplé dans cette rencontre, alors que son coéquipier Joris Hulmann a marqué un doublé.





Rossemaison sans problème

Le SHC Rossemaison n’a de son côté laissé aucune chance à son adversaire. Il a battu Givisiez 11-2 un peu plus tard dans l’après-midi au Forum Biwi. Les Rossignols menaient déjà de quatre buts à l’heure de la première pause et ont ensuite corsé l’addition pour les Fribourgeois. Ils se sont offerts pas moins de quatre doublés venus des cannes d’Alexis et Arnaud Neukomm, Evan Fluri et Vincent Stemer. /cra