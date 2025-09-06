Le SHC Rossemaison remporte une finale 100% jurassienne

Le SHC Rossemaison remporte un titre promis à un club jurassien. Il a gagné la Coupe de Suisse d’inline hockey samedi à Rothrist. Le SHCR a battu Buix 8-6 dans cette finale 100% jurassienne.

Les Mustangs avaient pris une belle option sur les Gravalons après le premier tiers. Ils menaient déjà 4-1 notamment grâce à un doublé de Vincent Stemer. Les Ajoulots sont restés combatifs. Ils ont réduit l’écart dans la deuxième période. Le SHCB est revenu à une longueur de son adversaire avant la dernière pause (5-4). Deux buts coup sur coup du SHC Rossemaison au retour des vestiaires ont redonné de l’air aux joueurs de Steve Nussbaumer. Buix n’a pas baissé les bras en fin de rencontre mais n’est pas parvenu à rattraper son retard.

Rossemaison remplit encore un peu plus son armoire à trophées déjà bien garnie. Cette Coupe de Suisse est la septième du club. Le SHC Buix devra encore attendre de son côté pour glaner ce titre pour la première fois. /fwo