Le SHC Rossemaison remporte une finale 100% jurassienne

Le club d’inline hockey de Rossemaison a battu le SHC Buix 8-6 samedi à Rothrist en finale de la Coupe de Suisse. Il engrange un septième titre national.

Le SHC Rossemaison a remporté un nouveau trophée en finale contre le SHC Buix. (Photo : archives Georges Henz). Le SHC Rossemaison a remporté un nouveau trophée en finale contre le SHC Buix. (Photo : archives Georges Henz).

Les Mustangs avaient pris une belle option sur les Gravalons après le premier tiers. Ils menaient déjà 4-1 notamment grâce à un doublé de Vincent Stemer. Les Ajoulots sont restés combatifs. Ils ont réduit l’écart dans la deuxième période. Le SHCB est revenu à une longueur de son adversaire avant la dernière pause (5-4). Deux buts coup sur coup du SHC Rossemaison au retour des vestiaires ont redonné de l’air aux joueurs de Steve Nussbaumer. Buix n’a pas baissé les bras en fin de rencontre mais n’est pas parvenu à rattraper son retard.

Rossemaison remplit encore un peu plus son armoire à trophées déjà bien garnie. Cette Coupe de Suisse est la septième du club. Le SHC Buix devra encore attendre de son côté pour glaner ce titre pour la première fois. /fwo


 

