Buix prend sa revanche sur Rossemaison dans le derby

Le SHC Buix termine la saison régulière en beauté. Il a battu le SHC Rossemaison 6-5 mardi soir dans le derby jurassien de Ligue A d’inline hockey. Ce bon résultat permet aux Gravalons d’engranger de la confiance avant d’attaquer les play-off. 5es du classement, les Ajoulots affronteront Givisiez en quart de finale. Dans le camp adverse, la défaite n’empêche pas Rossemaison de terminer à la 1re place avec quatre points d’avance sur le 2e. Les Vadais retrouveront Aire-la-Ville en play-off.

Les deux formations ont joué au jeu du chat et de la souris mardi soir dans le premier tiers. Elles se sont rendues coup pour coup avec, toutefois, un avantage d’un but pour les Vadais à la première sirène (3-2). Rossemaison a même pris deux longueurs d’avance en début de deuxième période mais Buix a ensuite marqué trois buts en 3’. Un tiers qui s’est finalement soldé sur un score de parité après la réduction de l'écart par les Mustangs (5-5). C’est finalement Gaëtan Châtelain qui a donné la victoire à Buix à la 51e. 10 jours après leur défaite contre Rossemaison en finale de la Coupe de Suisse, les Ajoulots voulaient montrer de quoi ils étaient capables. « On remporte une belle victoire qui est importante et positive pour nous », analysait le capitaine de Buix Anthony Calabria. Les Vadais montraient, à l’inverse, une certaine déception. « Il a manqué de focus et on a commis quelques grosses erreurs », indiquait le capitaine des Mustangs Jérôme Choffat.