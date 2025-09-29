Huit jurassiens champions d’Europe d’inline hockey avec la Suisse !

Le gardien Joël Vuilleumier, qui disputait son dernier tournoi, Vincent Stemer, Thomas Huber, Arnaud Neukomm, Alexis Neukomm, tous issus du SHC Rossemaison, ainsi qu’Arthur Pouilly, Joris Houlmann et Léo Neuenschwander du SHC Buix ont activement participé la conquête de l’or européen à Krefeld.





Les Jurassiens font parler la poudre en finale

Face à une équipe d’Allemagne invaincue depuis les phases qualificatives, la Suisse l’a emporté 7-5 en finale dont cinq buts inscrits par des Jurassiens avec un doublé d’Arthur Pouilly, un doublé d’Alexis Neukomm et une réalisation de son frère Arnaud Neukomm. Ce dernier, avec 6 buts et 8 passes décisives, s’est d’ailleurs fait une place dans le All Star Team des cinq meilleurs joueurs du tournoi tandis qu’Arthur Pouilly termine deuxième meilleur scoreur avec 9 buts et 6 passes. /comm-jpi