Huit jurassiens champions d’Europe d’inline hockey avec la Suisse !

L’équipe de Suisse a remporté dimanche la Coupe d’Europe des nations en dominant l’Allemagne ...
L’équipe de Suisse a remporté dimanche la Coupe d’Europe des nations en dominant l’Allemagne 7-5 chez elle en finale. Pas moins de huit Jurassiens figuraient dans les rangs de la sélection nationale.

La Suisse est championne d'Europe ! (Photo : Mauricette Schnider) La Suisse est championne d'Europe ! (Photo : Mauricette Schnider)

La Suisse a réalisé un bel exploit ce week-end en décrochant le titre de championne d’Europe d’inline hockey face à l’Allemagne qui faisait office de grandissime favorite à la maison. Parmi les grands artisans de ce titre historique figurent pas moins de huit joueurs jurassiens.

Les huit Jurassiens titrés avec la Suisse ! (Photo : Mauricette Schnider) Les huit Jurassiens titrés avec la Suisse ! (Photo : Mauricette Schnider)

Le gardien Joël Vuilleumier, qui disputait son dernier tournoi, Vincent Stemer, Thomas Huber, Arnaud Neukomm, Alexis Neukomm, tous issus du SHC Rossemaison, ainsi qu’Arthur Pouilly, Joris Houlmann et Léo Neuenschwander du SHC Buix ont activement participé la conquête de l’or européen à Krefeld.


Les Jurassiens font parler la poudre en finale

Face à une équipe d’Allemagne invaincue depuis les phases qualificatives, la Suisse l’a emporté 7-5 en finale dont cinq buts inscrits par des Jurassiens avec un doublé d’Arthur Pouilly, un doublé d’Alexis Neukomm et une réalisation de son frère Arnaud Neukomm. Ce dernier, avec 6 buts et 8 passes décisives, s’est d’ailleurs fait une place dans le All Star Team des cinq meilleurs joueurs du tournoi tandis qu’Arthur Pouilly termine deuxième meilleur scoreur avec 9 buts et 6 passes. /comm-jpi


 

