Rossemaison pas rassasié, Buix veut briser le plafond de verre

Il affirme que la confiance de l’équipe n’a pas été affectée par les deux défaites lors des trois derniers matchs de la saison. « Non, ce sont des faits de jeu, la confiance est là et il faut passer au-dessus de ça et reprendre les bases, notre jeu. Ce sera important de bien débuter à la maison et si possible aller tuer la série chez eux dès le samedi suivant », poursuit le capitaine vadais. Le club vadais a par ailleurs annoncé ce vendredi qu'il reconduisait son staff, Steve Nussbaumer et Yann Ehmann, pour la saison prochaine.





Buix n’aura pas l’avantage de la piste

De son côté, Buix espère enfin briser le plafond de verre après avoir échoué deux fois en demi-finale ces deux dernières saisons. Mais les Ajoulots, seulement cinquièmes de la saison régulière après avoir laisser filer des points en route, n’auront pas l’avantage du terrain et devront se déplacer à Givisiez ce samedi. « C’est frustrant parce qu’il y a des points qu’on perd bêtement. Mais on va prendre les play-off comme ils viennent, on est prêt », confie le capitaine des Gravalons Anthony Calabria qui évoque une confrontation très ouverte.