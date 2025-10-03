Rossemaison pas rassasié, Buix veut briser le plafond de verre

Les deux clubs jurassiens de Ligue nationale A d'inline hockey espèrent jouer les premiers rôles lors des play-off qui démarrent ce samedi. Double champion en titre, vainqueur de la coupe de Suisse contre Buix et premier de la saison régulière, le SHC Rossemaison n’apparait toujours pas rassasié. « On va remettre l’ouvrage sur le métier pour aller chercher un nouveau titre, qui était l’objectif du début de saison », avance Jérôme Choffat, capitaine des Mustangs, avant de lancer les quarts de finale (série au meilleur des trois matches) face à Aire-la-ville à 18h00 au Forum Biwi.
Jérôme Choffat : « Reprendre les bases, reprendre notre jeu. »
Il affirme que la confiance de l’équipe n’a pas été affectée par les deux défaites lors des trois derniers matchs de la saison. « Non, ce sont des faits de jeu, la confiance est là et il faut passer au-dessus de ça et reprendre les bases, notre jeu. Ce sera important de bien débuter à la maison et si possible aller tuer la série chez eux dès le samedi suivant », poursuit le capitaine vadais. Le club vadais a par ailleurs annoncé ce vendredi qu'il reconduisait son staff, Steve Nussbaumer et Yann Ehmann, pour la saison prochaine.
Buix n’aura pas l’avantage de la piste
De son côté, Buix espère enfin briser le plafond de verre après avoir échoué deux fois en demi-finale ces deux dernières saisons. Mais les Ajoulots, seulement cinquièmes de la saison régulière après avoir laisser filer des points en route, n’auront pas l’avantage du terrain et devront se déplacer à Givisiez ce samedi. « C’est frustrant parce qu’il y a des points qu’on perd bêtement. Mais on va prendre les play-off comme ils viennent, on est prêt », confie le capitaine des Gravalons Anthony Calabria qui évoque une confrontation très ouverte.
Anthony Calabria : « Ca reste une équipe à notre portée. »
« Quand on commence les play-off, tout est prenable. C’est un deuxième championnat, c’est une bataille. Ils ont l’avantage de la salle, mais ça reste une équipe à notre portée », glisse Anthony Calabria. Buix s’était néanmoins incliné lors des deux confrontations en saison régulière. Mais comme aiment le dire les joueurs, en play-off, tout « recommence à 0-0 ». /jpi