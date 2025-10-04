Rossemaison commence bien, Buix manque la victoire de peu

Les deux clubs jurassiens de Ligue A d’inline hockey n’ont pas connu les mêmes émotions. Ils disputaient le premier acte des quarts de finales des play-off samedi soir.

Le SHC Rossemaison s’est imposé 8-7 à domicile contre Aire-la-Ville. Le vainqueur du championnat régulier a toutefois dû batailler jusqu’au bout contre les Genevois. Il était mené d’un but après le premier tiers (3-2). Les hommes de Steve Nussbaumer se sont ressaisis. Ils ont rattrapé leur retard pour mener 8-5 à la 50e. Le SHCR s’est fait peur en encaissant deux buts en fin de match. Il mène toutefois 1-0 dans cette série au meilleur des trois matches. Les Jurassiens tenteront d’aller chercher la qualification samedi prochain à Aire-la-Ville.

Buix n’a plus le droit à l’erreur

Le SHC Buix s’est lui incliné 9-8 contre Givisiez après prolongation. Les Ajoulots, 5es de la saison régulière, ont entamé cette série dans le canton de Fribourg. Ils gagnaient 3-1 à la première pause après un bon début de match. Le SHCB a même réussi à mener de quatre longueurs (5-1) mais son adversaire est parvenu à passer l’épaule en fin de match (8-7). Les Gravalons ont toutefois arraché la prolongation à 2’ de la fin du temps réglementaire. Ils ont finalement concédé le but de la défaite à la 68e.

Le SHC Buix est déjà dos au mur. Il doit impérativement s’imposer samedi prochain à domicile pour aller chercher un acte décisif. /fwo