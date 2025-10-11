Rossemaison en demies, Buix éliminé

Il ne reste plus qu’une équipe jurassienne en play-off de ligue A d’inline hockey. Le SHC Rossemaison s’est qualifié pour le dernier carré, alors que le SHC Buix est éliminé en quart de finale.

Les Rossignols se sont imposés 6-5 sur le parquet d’Aire-la-Ville samedi après-midi. Ils ont pris les devants après huit minutes de jeu grâce à une réussite d’Arnaud Neukomm. Ils ont ensuite creusé l’écart dans le deuxième tiers pour mener 6-0 grâce à un triplé d’Alexis Neukomm, une réussite d’Alexandre Piquerez et un deuxième but d’Arnaud Neukomm. Le SHCR s’est peut-être vu en demi-finale un peu trop vite et a baissé la cadence dans le dernier « vingt ». Il s’est fait peur en concédant cinq buts en à peine plus de 10 minutes, mais a tenu bon pour finalement s’imposer. Le double champion en titre remporte ainsi sa série 2-0 et se hisse dans le dernier carré.





Le SHC Buix est éliminé

Le SHC Buix a connu le destin inverse. Il a perdu contre Givisiez 5-2 à domicile samedi soir. Les Gravalons ont rapidement encaissé, mais ont su réagir par Joris Houlmann à la 17e minute de jeu. Les visiteurs ont marqué par deux fois pour prendre deux longueurs d’avance dans le deuxième tiers. Nolan Brahier a redonné espoir à son équipe dès le retour du thé, mais le SHCB a à nouveau encaissé à la 54e. Il a alors tout tenté pour recoller à son adversaire, mais a concédé un dernier but dans la cage vide en fin de match. Le SHC Buix s’incline 2-0 dans sa série et termine donc son aventure et sa saison en quarts de finale. /cra