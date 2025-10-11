Rossemaison en demies, Buix éliminé

Les équipes jurassiennes d’inline hockey ont connu des destins opposés samedi en quart de finale ...
Les équipes jurassiennes d’inline hockey ont connu des destins opposés samedi en quart de finale des play-off de ligue A. Le SHCR a battu Aire-la-Ville 6-5 pour passer dans le dernier carré. Le SHCB s’est incliné 5-2 contre Givisiez et perd sa série.

Le SHC Buix et le SHC Rossemaison n'ont pas connu les mêmes émotions en quarts de finale des play-off de ligue A. (Photo : archives Georges Henz) Le SHC Buix et le SHC Rossemaison n'ont pas connu les mêmes émotions en quarts de finale des play-off de ligue A. (Photo : archives Georges Henz)

Il ne reste plus qu’une équipe jurassienne en play-off de ligue A d’inline hockey. Le SHC Rossemaison s’est qualifié pour le dernier carré, alors que le SHC Buix est éliminé en quart de finale.

Les Rossignols se sont imposés 6-5 sur le parquet d’Aire-la-Ville samedi après-midi. Ils ont pris les devants après huit minutes de jeu grâce à une réussite d’Arnaud Neukomm. Ils ont ensuite creusé l’écart dans le deuxième tiers pour mener 6-0 grâce à un triplé d’Alexis Neukomm, une réussite d’Alexandre Piquerez et un deuxième but d’Arnaud Neukomm. Le SHCR s’est peut-être vu en demi-finale un peu trop vite et a baissé la cadence dans le dernier « vingt ». Il s’est fait peur en concédant cinq buts en à peine plus de 10 minutes, mais a tenu bon pour finalement s’imposer. Le double champion en titre remporte ainsi sa série 2-0 et se hisse dans le dernier carré.


Le SHC Buix est éliminé

Le SHC Buix a connu le destin inverse. Il a perdu contre Givisiez 5-2 à domicile samedi soir. Les Gravalons ont rapidement encaissé, mais ont su réagir par Joris Houlmann à la 17e minute de jeu. Les visiteurs ont marqué par deux fois pour prendre deux longueurs d’avance dans le deuxième tiers. Nolan Brahier a redonné espoir à son équipe dès le retour du thé, mais le SHCB a à nouveau encaissé à la 54e. Il a alors tout tenté pour recoller à son adversaire, mais a concédé un dernier but dans la cage vide en fin de match. Le SHC Buix s’incline 2-0 dans sa série et termine donc son aventure et sa saison en quarts de finale. /cra


 

