Reprise à trois Jurassiens en Ligue A d’inline hockey

Rossemaison et Buix visent le haut du classement

Les deux équipes peuvent compter sur un effectif plutôt stable. Le vice-champion de Suisse Rossemaison perd toutefois un pilier avec le départ de son gardien Joël Vuilleumier qui arrête à ce niveau-là. Pour faire face à ce départ, le SHCR fera confiance aux gardiens déjà en place. Clément Stemer et Even Helfer (qui évoluaient avec la deuxième équipe en Ligue B) retrouvent la formation de LNA qui perd en revanche Tim Sauvain (Courroux) et Anthony Faivre. Après avoir échoué en finale des play-off contre Sayaluca l’an dernier, les Mustangs ont soif de revanche. Leur victoire 10-3 en Supercoupe il y a une semaine contre les Tessinois l’atteste. La célébration des dix ans du Forum Biwi représente une motivation supplémentaire, selon le président Pascal Turberg qui espère atteindre la finale du championnat pour la quatrième fois de suite. Ce dernier s’attend toutefois à un championnat relevé avec plusieurs équipes qui ont enregistré des renforts et des formations du haut du panier d’un niveau davantage homogène que l’an dernier.

Le SHC Buix enregistre, lui, le départ de Grégory Koulmey qui met fin à sa carrière. Ken Steiner et quelques juniors ont étoffé l’effectif d’une formation ajoulote qui est restée stable, malgré la déception de l’élimination en quart de finale lors du dernier exercice. La victoire l’année passée en Coupe d’Europe des vainqueurs de coupes a donné de l’ambition aux Ajoulots : « Cette fois, on aimerait aller au bout en championnat », avoue sans détour le président Hervé Althaus qui partage le constat dressé par le SHCR et qui s’attend donc à devoir batailler pour tirer son épingle du jeu.

Buix reprendra le championnat de Ligue A samedi à 17h à Léchelles. Rossemaison accueillera Avenches au même moment, alors que Courroux se déplacera à Givisiez samedi à 18h30 pour son retour dans l’élite. /mle