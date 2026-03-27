Le derby Courroux-Rossemaison renvoyé

Le premier match entre Jurassiens de la saison de Ligue A d'inline hockey a été renvoyé ce ...
Le derby Courroux-Rossemaison renvoyé

Le premier match entre Jurassiens de la saison de Ligue A d'inline hockey a été renvoyé ce jeudi à cause des conditions météorologiques.

Pas de derby ce jeudi soir en Ligue A d'inline hockey. Pas de derby ce jeudi soir en Ligue A d'inline hockey.

Les amateurs d’inline hockey restent au chaud. Prévu ce jeudi soir, le derby de Ligue A entre le néo-promu Courroux et le vice-champion de Suisse Rossemaison a été reporté. Les conditions météorologiques n’ont pas permis la tenue de cette rencontre. /mle


 

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