Ils ont dompté l’Ultra-Trail du Mont-Terrible

Les Courses du Mont-Terrible ont couronné de nouveaux champions. Dans la catégorie reine de l’Ultra-Trail, c’est Raphael Sprenger et Mélanie Delasoie qui ont été les plus forts sur les 106 km de cette course à pied, après avoir enchaîné le Trail de Calabri (70 km) samedi et le Trail de Pietchiesson (36 km) dimanche au départ de Fontenais. Le Zurichois a signé un temps total de 9h37’09’’ pour battre l’unique marque de référence du parcours établie en 2019 de presque 46 minutes. Il largement devancé le Français Sangé Sherpa (+49’48’’) et le Thurgovien Benjamin Müller (+58'13’’). Quatre régionaux se sont classés dans le top-20 avec les 12e et 16e places des francs-montagnards Stéphane Queloz, la 18e du Vadais Eddy Broquet et la 20e du Prévôtois Hervé Solignac.