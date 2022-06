Le Trophée jurassien de VTT est lancé

Micha Klötzli et Marine Schaller donne le ton. Le Tramelot et la Vadaise ont enlevé la 1re manche du Trophée jurassien de VTT samedi dans le cadre du Tour de R’beutz. Micha Klötzli a mis 1h’17’37’’ pour parcourir les 27 km du nouveau parcours de l’épreuve de Rebeuvelier qui faisait son retour après avoir vu ses deux dernières éditions annulées à cause du coronavirus. Il a devancé le Delémontain Didier Kläy de 3’14’’ et le Vadais Loris Hintzy de 6’34’’.

Chez les dames, la victoire est revenue à Marine Schaller. La Vadaise a signé un chrono de 1h49’33’’ pour nettement dominer la delémontaine Camille Borruat de 10’46’’. Près de 70 athlètes se sont élancés sur le tracé principal. Retrouvez tous les résultats ici. /emu