Judo Jura devra batailler au dernier tour pour éviter les play-out

Judo Jura Hommes affrontait le week-end dernier les équipes de St-Gall et Ruggell à l’occasion du 3e tour du championnat de LNB. Les judokas jurassiens ont subi deux défaites contre les Liechtensteinois (8-2 / 6-4), arrachant tout de même un point défensif, et partagé l'enjeu face aux St-Gallois (4-6 / 6-4). Judo Jura reste 6e du championnat et devra batailler lors du dernier tour pour conserver son avance sur la dernière place, synonyme de play-out. /comm-jpi