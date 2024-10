« Rendez-vous sport » : Bilan du Trophée jurassien avec Bryan Allemann

Le Trophée jurassien (TJ) a vécu son épilogue ce week-end. Coureurs à pied et vététistes ont disputé leur dernière manche de la saison à Glovelier lors des courses du Tabeillon. C’est Jérémy Hunt et Léna Beyeler qui ont été sacrés champions jurassiens en course à pied. Léa Schäublin et Andy Kläy l’ont été en VTT. Pour dresser le bilan de cette édition du Trophée jurassien, le coordinateur du TJ Bryan Allemann était l’invité de « La Matinale ».