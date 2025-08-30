Jérémy Hunt récidive aux Genevez

L’athlète de Cornol a remporté samedi l’épreuve de course à pied des Courses du Montbautier. Chez les dames, c’est Vanessa Aellig qui s’est imposée. Le VTT était aussi à l’honneur dans les Franches-Montagnes. Micha Klötzli et Valérie Schäublin ont triomphé.
Les Courses du Montbautier ont couronné leurs vainqueurs avec un visage familier. La troisième édition de la manifestation, la deuxième qui compte pour le Trophée jurassien de course à pied et de VTT, s’est déroulée ce samedi aux Genevez. Jérémy Hunt a récidivé après sa victoire de l’an dernier, battant son propre record sur le parcours de course à pied. L’athlète de Cornol a bouclé les 8,5 km en 29’48’’. Il a devancé un père et son fils venus de Court. Michaël Morand a terminé à 52’’ du vainqueur alors que son fils Alexis a complété le podium avec un retard de 2’29’’.
Chez les dames, c’est la leader du Trophée jurassien Vanessa Aellig qui a été la plus rapide. La coureuse de Courfaivre a réalisé un chrono de 38’32’’. Elle a devancé de 3’40’’ une autre athlète du village, Morgane Crausaz, qui avait déclaré participer à cette course pour le plaisir après avoir expliqué souffrir du syndrome REDs mi-août. Christelle Riat de Glovelier est montée sur la troisième marche du podium à 4’48’’ de la gagnante.
Micha Klötzli et Valérie Schäublin roi et reine du VTT
L’épreuve de VTT a été remportée par Micha Klötzli. Le Tramelot a avalé les 30 km de course en 1h15’49’’. Il a battu le vététiste de Tavannes Timé Liechti de 1’37’’. Didier Kläy a complété le podium à 2’13’’ du gagnant.
L’épreuve féminine, qui ne regroupait que trois coureuses sur le grand parcours, a vu Valérie Schäublin triompher avec un chrono de 1h49’04’’. La vététiste delémontaine a devancé Hélène Gerber de Crémines de 6’, et sa fille Léa Schäublin de 7’57’’.
Les athlètes du Trophée jurassien se donnent rendez-vous le 20 septembre à Montsevelier pour l’avant-dernière manche de la saison. /cra