Judo Jura recule à la dernière place du championnat de Ligue B

Judo Jura en mauvaise posture. L’équipe jurassienne disputait le troisième tour de Ligue nationale B à Cheseaux ce week-end. Elle était opposée aux deux équipes en tête du championnat. Les judokas jurassiens se sont lourdement inclinés contre l’équipe locale (8-2 / 10-0). Ils ont ensuite fait match nul contre Weinfelden (4-6 / 6-4). Judo Jura a ainsi marqué 3 points. La formation descend au 9e et dernier rang de sa ligue. Elle devra donc batailler à domicile, le 4 octobre prochain, pour éviter une nouvelle participation au barrage contre la relégation. /comm-fwo