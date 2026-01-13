« Bienvenue Moutier » : Club de tennis de table de Moutier

L’objectif principal est la pérennité. « Il y a beaucoup de club dans le Jura qui ont disparu ces dernières années. Il n’y en aura plus que trois cette année. Pour se maintenir, il faudra former des jeunes et les intéresser à ce sport », relate Alain Koenig. Selon lui, le transfert ne changera pas grand-chose pour le club, même s’il espère avoir de meilleurs soutiens de la part du canton pour organiser des manifestations. Il se réjouit en tout cas de l’accueil qui a été réservé aux Prévôtois. /lge