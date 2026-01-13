« Bienvenue Moutier » : Club de tennis de table de Moutier

« La Matinale » poursuit comme tous les mardis l’accueil de Moutier. Cette semaine, le sport était à l’honneur et plus précisément le tennis de table. Pour parler du club de la cité prévôtoise, son président d’honneur Alain Koenig était invité dans nos studios. Actuellement, une quarantaine de membres pratiquent ce sport du côté de Moutier, alors que le club a fêté ses 50 ans l’an dernier. « Le club va toujours bien. Il y a aujourd’hui une grande stabilité. On forme toujours des jeunes, même si on subit une concurrence d’autres activités sportives, ce qui provoque un grand turn over », explique-t-il.
Entretien avec Alain Koenig :
L’objectif principal est la pérennité. « Il y a beaucoup de club dans le Jura qui ont disparu ces dernières années. Il n’y en aura plus que trois cette année. Pour se maintenir, il faudra former des jeunes et les intéresser à ce sport », relate Alain Koenig. Selon lui, le transfert ne changera pas grand-chose pour le club, même s’il espère avoir de meilleurs soutiens de la part du canton pour organiser des manifestations. Il se réjouit en tout cas de l’accueil qui a été réservé aux Prévôtois. /lge