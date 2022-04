Grande première pour Yannis Voisard

Yannis Voisard entre dans la cour des grands. Le cycliste de Fontenais s’attaque cette semaine à sa toute première épreuve du World Tour. Et ce sera en quelque sorte à la maison. Les premiers coups de pédale du Jurassien parmi le gratin mondial se feront dès mardi sur le Tour de Romandie. Yannis Voisard va porter le maillot de la sélection suisse. Et l’Ajoulot s’attend à une course bien différente de ce qu’il connaît sur le circuit continental, la 2e division mondiale :