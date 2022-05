Yannis Voisard réalise une grosse performance

Yannis Voisard remporte le général de l’Alpes Isère Tour (UCI 2.2). Le cycliste jurassien de l’équipe Tudor a pris la 2e place dimanche au terme de la 5e et dernière étape qui reliait St-Maurice l’Exil et Beaurepaire sur plus de 172 kilomètres d’effort. Ce résultat le propulse ainsi tout en haut du général de ce tour devant l’athlète de la Groupama-FDJ Romain Grégoire (+5’’) et celui de l’Israël Cycling Academy Sebastian Berwick (+11’’). /lge