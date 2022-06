Yannis Voisard participera pour la première fois au Tour de Suisse

Yannis Voisard fait partie pour la première fois des sept athlètes retenus pour le Tour de Suisse. Après sa participation au Tour de Romandie, le cycliste jurassien a été sélectionné ce mardi par Swiss Cycling pour prendre part à cette épreuve qui se tiendra du 12 au 19 juin prochain et qui passera sur les routes de notre région mardi prochain. Il s’agit de la première fois que l’Ajoulot représentera les couleurs de l’équipe nationale lors de cette épreuve. Trois autres nouveaux rouleront à ses côtés. Il s’agit du Vaudois Robin Froidevaux, du Zurichois Matthias Reutimann et du St-Gallois Simon Vitzthum. L’autre Zurichois Lukas Rüegg prendra quant à lui pour la deuxième fois le départ de cette épreuve alors que le Thurgovien Claudio Imhof et le Lucernois Roland Thalmann participeront à leur troisième édition du Tour de Suisse. /comm-lge