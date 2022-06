Yannis Voisard : « L’étape dans le Jura, c’était magnifique »

Après la fournaise du Tour de Suisse, Yannis Voisard a retrouvé un peu de repos dans son village de Fontenais. Le jeune cycliste jurassien de 23 ans a terminé dimanche à la 35e place du classement général, une belle performance pour celui qui ne disputait que sa deuxième grande épreuve sur le World Tour après le Tour de Romandie. « J’en suis fier ! Pour mon premier Tour de Suisse, c’est vraiment bien allé tout au long de la semaine, je me suis accroché et j’obtiens ce bon résultat ». S’accrocher, un doux euphémisme qui renvoie aux oubliettes le « c’est vraiment bien allé » lorsque l’on fait le décompte des embûches qui ont jalonné le parcours de l’Ajoulot sur la boucle helvétique.





« Je sentais encore le dard trois jours après ! »

Il a fallu résister à une piqûre d’insecte dans la gorge dès la première étape. « Je suis en plus un petit peu allergique, je pense que c’était une abeille ou quelque chose du genre. Je sentais encore le dard dans ma gorge trois jours après ! A ce moment-là, on ne pense plus à la course mais seulement à respirer correctement », raconte Yannis Voisard qui bouclera la première journée en 86e position. Il est ensuite passé entre le gouttes du Covid qui s’est soudainement incrusté dans le peloton alors que chaque coureur devait fournir un test négatif au départ. Si quelques-uns de ses coéquipiers l’ont contracté, sans symptômes particuliers, le Jurassien y a échappé. Puis il a fallu affronter la fournaise des derniers jours. « On avait l’impression d’être dans un four, ou au sauna pendant 5h30. C’est vraiment compliqué physiquement et psychologiquement », souligne le coureur qui portait le maillot rouge à croix blanche sur ce tour.