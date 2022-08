Le CLM de Montvoie vivra sa dernière édition dimanche

Le chronomètre du contre-la-montre du Col de Montvoie s’arrêtera définitivement ce dimanche 14 août à l’issue de la 16e édition. Le GS Ajoie, organisateur de l’épreuve de cyclisme et de course à pied, annonce ce lundi qu’il s’agira de la dernière édition. « Nous souhaitions passer la main, pour redynamiser l’organisation. Malheureusement, nous n’avons pas trouvé de repreneurs et avons décidé de nous arrêter-là, avec un certain pincement au cœur. Peut-être que cet arrêt permettra plus tard à de nouvelles forces de mettre sur pied un autre événement, à l’instar de la naissance de la course de Montvoie après l’arrêt du Prix Cycliste d’Ajoie », explique le président du comité d’organisation Franck Fleury. Lancée en 2007, la course du Col de Montvoie s’était rapidement intégrée au calendrier du Trophée jurassien VTT. Cette année, la grimpée en course à pied sera d’ailleurs comptabilisée pour la première fois au TJ. Les inscriptions pour cette dernière édition sont encore ouvertes en ligne sur le site Internet du GS Ajoie jusqu’à mercredi minuit, puis possibles sur place le jour de l’épreuve. /comm-jpi