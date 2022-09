Le P’tit Raid gagnant d’Andy Kläy et Marine Schaller

Andy Kläy et Marine Schaller étaient les plus forts sur les pédales dimanche à Moutier. Ils ont remporté la 33e édition du P’tit Raid, qui fait aussi office de 6e manche du Trophée jurassien de VTT. Le cycliste de Mettembert a mis 1h’04’02’’ pour boucler le parcours de 19km. Il a devancé le Delémontain Didier Kläy de 2’46’’ et le Soleurois Jan Meier de 3’43’’.

Chez les dames, Marine Schaller a signé un chrono de 1h26’21. Cristel Hubacher de Soyhières et Mavi Garcia de La Chaux-des-Breuleux complètent le podium avec respectivement 1’48’’ et 31’27’’ de retard.

Près de 85 coureurs se sont élancés sur la course principale. Retrouvez tous les résultats ici. /emu