Yannis Voisard proche du top 20 au Championnat du monde de Gravel

Yannis Voisard termine aux portes du top 20 mondial de Gravel. Le cycliste jurassien a pris le 23e rang lors du premier Championnat du monde de la discipline disputé dimanche en Italie. L’Ajoulot a parcouru les plus de 194 km de l’épreuve en 5h17’53’’. Il a terminé à plus de 7’13’’ du vainqueur, le Belge Gianni Vermeersch. Yannis Voisard signe même le deuxième meilleur temps côté suisse, juste derrière Nils Brun. Seuls 27% du parcours étaient goudronnés. Le reste était notamment composé de secteurs pavés et chemins blancs./nmy