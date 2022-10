Rendez-vous sport : les adieux de Bruno Vitali

Bruno Vitali est désormais un jeune retraité du sport. Le vététiste jurassien d’une trentaine d’années a participé ce week-end à sa dernière course en Italie. Après une dizaine d’années d’efforts en tous genres, le sportif vadais a décidé de ranger son vélo, en tout cas dans un premier temps. Il privilégie désormais sa carrière professionnelle et sa vie privée, après beaucoup de sacrifices pour se frotter aux meilleurs athlètes suisses et internationaux. Bruno Vitali a participé à une quinzaine d’épreuves de Coupe du monde, ce qui constitue « son meilleur souvenir sportif ». Pour parvenir à ce niveau-là, il a dû mettre le paquet, s’entraînant notamment entre 13 et 20 heures par semaine. Retrouvez un entretien avec Bruno Vitali ci-dessous. /mle