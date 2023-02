Nouvelle dimension pour Yannis Voisard

Le nouveau défi de Yannis Voisard. Le cycliste ajoulot a signé son premier contrat professionnel avec l’équipe Tudor Pro Cycling, qui évolue en Pro Team de l’UCI, soit le 2e échelon de compétition internationale. Présidée par Fabian Cancellara, la formation est dirigée par le Portugais Ricardo Scheidecker et se compose en majorité de jeunes coureurs, épaulés par quelques athlètes expérimentés. Le grimpeur jurassien de 24 ans dispute ses premières courses de l’année ce week-end avec deux courses en Espagne, la Clasica Murcia et la Clasica Almeria : « La préparation s’est bien passée. On a effectué deux stages d’entraînement en Espagne. On a eu des bonnes conditions pour rouler. Je suis très motivé et la forme n’est pas mauvaise », explique Yannis Voisard.

Le cycliste de Fontenais faisait déjà partie de l’équipe Tudor la saison passée, mais celle-ci est entrée dans la catégorie supérieure avec une licence Pro Team et un nouvel encadrement : « L’équipe est totalement différente, c’est beaucoup plus professionnel, une grande partie du staff vient du World Tour et ça pousse tout le monde vers le haut. Il y a aussi des coureurs qui sont très expérimentés, comme Sébastien Reichenbach. Pour moi, c’est une chance de pouvoir apprendre à ses côtés car c’est un très bon grimpeur et ça fait des années qu’il est dans le milieu », poursuit Yannis Voisard, qui pédalera avec davantage de sérénité à présent qu’il dispose d’un contrat professionnel qui lui assure un salaire.