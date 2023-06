Deux vainqueurs surprises au Tour de R’beutz

Hannes Jeker et Valérie Schäublin se sont offert la 1re manche du Trophée jurassien dans le cadre du Tour de R’beutz. L’athlète soleurois a bouclé samedi les 25.5 km pour 930 m de dénivelé du parcours de l’épreuve de Rebeuvelier en 1h11’55’’. Il a devancé le Chaux-de-Fonnier Lionel Vallat de 6’’. Evan Cerf de Seleute, premier Jurassien de la course, a pris la 3e place à 2’12’’ du vainqueur.

Chez les dames, c’est la Delémontaine Valérie Schäublin qui s’est imposée en 1h41’53’’. Elle a relégué ses deux poursuivantes, la Delémontaine Camille Borruat et Christelle Cuenin de Montenol à 5’36’’. Elles ont respectivement pris la 2e et 3e place. La fille de la vainqueur, Léa Schaüblin a pris la 4e et dernière place de cette catégorie à 8’49’’ de la tête. Près de 200 cyclistes ont pris le départ du Tour de R’beutz en VTT. Retrouvez tous les résultats ici. /fwo