Yannis Voisard veut « faire mieux que l’année passée » au Tour de Suisse

8 étapes attendent le peloton du Tour de Suisse. La 1re, qui se tient ce dimanche, est un contre-la-montre de 12,7 km à Einsiedeln dans le canton de Schwytz. « Je travaille beaucoup sur le contre-la-montre et j’ai aussi hâte de voir ce que ça va donner », indique le grimpeur qui attend particulièrement les routes de montagne pour s’exprimer pleinement. L’épreuve reine de ce 86e Tour de Suisse se tiendra le 15 juin avec 211 km dont 4'700 mètres de dénivelé positif à avaler entre la commune valaisanne de Fiesch et la grisonne de La Punt. L’étape finale du 18 juin sera un nouveau contre-la-montre entre St-Gall et Abtwil.





Plus de certitudes et de sérénité

Pour son 1er Tour de Suisse en tant que professionnel, Yannis Voisard a ressenti la différence par rapport à l’an dernier avec Swiss Cycling, une équipe construite spécialement pour l’occasion. « Là c’est totalement différent. On est dans une ambiance beaucoup plus sereine, on connait les personnes et la façon de travailler. On essaie de ne rien laisser au hasard », apprécie l’Ajoulot qui pour sa 1re saison avec les pros à déjà décroché des résultats intéressants avec notamment une 3e place au Tour de Hongrie ou encore un 18e rang au Tour de Romandie. « Tudor Pro Cycling a vu que j’avais ces capacités. On ne s’attendait peut-être pas à ce que ça arrive si vite ». /nmy