Andy Kläy et Valérie Schäublin font main basse sur le Tour des Sommêtres

Une routine et une confirmation sur le Trophée jurassien de VTT. Andy Kläy et Valérie Schäublin ont remporté le Tour des Sommêtres. Le vététiste de Mettembert a tenu son rang de favori pour enlever cette 7e et avant-dernière manche dimanche au Noirmont en signant un chrono de 1h09’38’’. Il a devancé le Chaux-de-Fonnier Lionel Vallat d’une petite seconde et son frère Didier Kläy de Delémont de 13 secondes au terme des 25 km du parcours avec 800 m de dénivelé.

Côté féminin, la Delémontaine Valérie Schäublin a gagné cette épreuve organisée par le VC Franches-Montagnes en 1h32’51’’ et signe sa 2e victoire de la saison sur le Trophée jurassien. La Breulotière Marianne Froidevaux à 2’12’’ et la Vadaise Camille Borruat à 8’31’’ complètent le podium. Plus de 60 coureurs ont passé la ligne d’arrivée de ce Tour des Sommêtres. Retrouvez tous les résultats ici. /emu