Andy Kläy et Chrystelle Baumann s’imposent aux Sommêtres

Deux habitués ont décroché la victoire au Tour des Sommêtres. Les vététistes Andy Kläy et Chrystelle Baumann ont remporté la 4e manche du Trophée jurassien dimanche au Noirmont. L’athlète de Mettembert a dominé les 25 km pour 800 m de dénivelé avec un chrono de 1h09’08’’. Il a devancé le Tramelot Micha Klötzli de 30’’ et Luc Marchand de Châtillon de 1’41’’.

Chez les dames, c’est la Neuchâteloise Chrystelle Baumann qui a été la plus rapide. Elle a terminé la course en 1h22’48’. Elle a relégué ses poursuivantes Sandra Stadelmann de Courtételle à 13’35’’ et Marianne Froidevaux des Breuleux à 20’55’’.

Tous les résultats du Tour des Sommêtres sont à retrouver ici. /fwo