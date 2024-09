Yannis Voisard aligné aux Mondiaux

C’est un grand honneur pour Yannis Voisard. Le cycliste jurassien de l'équipe Tudor représentera la Suisse aux Championnats du monde qui se tiendront à la fin du mois à Zurich. Le coureur de Fontenais a été retenu par Swiss Cycling, selon une sélection dévoilée ce jeudi. Il sera aligné au départ de la course en ligne des élites le 29 septembre sur les routes zurichoises, aux côtés de cinq autres Helvètes, à savoir Silvan Dillier, Marc Hirschi, Johan Jacobs, Mauro Schmid et Stefan Küng. Yannis Voisard est actuellement le seul Jurassien sélectionné parmi toutes les catégories. Il reste toutefois un peu d’espoir pour les jeunes talents de notre région, dont Robin Donzé et Arnaud Tendon. Deux places doivent encore être attribuées pour la course en ligne des moins de 23 ans, d’après Swiss Cycling. /comm-mle