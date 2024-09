Malade, Yannis Voisard doit renoncer aux Mondiaux

La poisse pour Yannis Voisard. Le cycliste jurassien ne prendra pas le départ des Championnats du monde à Zurich. L’Ajoulot de 26 ans est malade. Il souffre du Covid et ne pourra pas participer dimanche à la course en ligne des élites, selon une annonce faite ce lundi par Swiss Cycling. Le coureur de Fontenais est remplacé dans la sélection suisse par le Zurichois Fabian Lienhard qui roulera aux côtés de Stefan Küng, Silvan Dillier, Marc Hirschi, Johan Jacobs et Mauro Schmid.

Avec le forfait de Yannis Voisard, Arnaud Tendon devient le dernier représentant jurassien aux Mondiaux. Le Vadais participera vendredi à la course en ligne des moins de 23 ans. /comm-nmy