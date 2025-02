Une nouvelle année s’est ouverte et avec elle de très grands objectifs pour Yannis Voisard. Le cycliste professionnel jurassien de 26 ans a véritablement commencé sa saison il y a quelques jours en Arabie saoudite, où il a pris le 29e rang du classement général de l’Alula Tour.

L’Ajoulot a suivi son école de recrue cet hiver à Macolin et a travaillé dur, notamment pour intensifier sa musculature. Il vivra un début d’année intense avec plus de 40 courses prévues en première partie de saison. Yannis Voisard fait toujours partie de l’équipe Tudor, une équipe helvétique qui ne cache pas ses ambitions.





Du beau monde à ses côtés

La formation suisse a engagé ces derniers mois deux grands noms du cyclisme, le Suisse Marc Hirschi et le Français Julian Alaphilippe. Ancien champion du monde et d’Europe junior, l’Helvète a remporté notamment la Flèche wallonne et une étape sur le Tour de France. Le Tricolore compte, lui, deux titres de champion du monde à son actif, ainsi que six victoires sur la Grande Boucle. Ces deux athlètes de renom doivent permettre à Tudor de franchir un nouveau cap et d’obtenir des invitations sur les grands tours. Participer au Giro, au Tour de France ou à la Vuelta, c’est d’ailleurs un objectif à court terme pour Yannis Voisard : « J’espère pouvoir faire un grand tour cette année », clame le Jurassien qui ajoute que c’est en bonne voie et qui indique apprendre énormément aux côtés de ses deux nouveaux coéquipiers, dont Julian Alaphilippe qui apporte « beaucoup de confiance », selon lui.





Un calendrier très chargé

Yannis Voisard va vivre de prochains mois intenses et capitaux pour sa carrière. Il participera à une quarantaine de courses en début de saison. « C’est beaucoup, mais on a une autre vision des choses que l’année passée, par exemple », souligne-t-il, convaincu d’être sur la voie constante de la progression. Le cycliste jurassien sera notamment au départ du Tour d’Algarve, au Portugal, aux côtés de Julian Alaphilippe dans quelques jours, avant de participer à quelques courses en France, puis éventuellement aux mythiques Strade Bianche, en Italie. En revanche, Yannis Voisard le sait déjà, il ne prendra pas le départ du Tour de Romandie… peut-être pour mieux rebondir sur le Giro ! /mle