Yannis Voisard 25e du Tour d’Algarve

Au Portugal, Yannis Voisard a assisté au triomphe d’un double vainqueur du Tour de France. Le cycliste jurassien a pris le 25e rang du Tour d’Algarve. Au terme de la cinquième étape disputée dimanche, un contre-la-montre de 19,6km entre Salir et Malhão, le membre de la formation Tudor Pro Cycling a terminé à 3’24’’ de Jonas Vingegaard. Le Danois s’est adjugé le classement général de la course en 13h19’30’’. Un autre jurassien de la formation Tudor, Robin Froidevaux, s’est classé 102e du Tour d’Algarve avec un retard de 24’35’’ sur le vainqueur.

A noter que la première étape disputée mercredi sur 190km entre Portimão et Lagos a été annulée à cause d’une erreur de signalisation. En l’absence de barrières ou d’un signaleur à l’entrée du dernier rond-point pour indiquer aux coureurs de virer à gauche, l’immense majorité du peloton s’est trompé de route à 800m de l’arrivée pour sprinter en frôlant spectateurs et véhicules. /nmy-ats