Yannis Voisard à la découverte du prestigieux Giro

À 26 ans, Yannis Voisard est sur le point de connaitre un instant marquant de sa carrière avec sa toute première participation à un Grand Tour. Le cycliste professionnel jurassien disputera dès ce vendredi le Giro. Il arpentera les routes du Tour d’Italie avec sept autres coureurs de la formation Tudor Pro Cycling, invitée de cette 108e édition. La boucle italienne se tient du 9 mai au 1er juin avec 21 étapes au programme, dont les trois premières en Albanie et la dernière à Rome, pour plus de 3'400 km à parcourir au total.





Un rêve devenu réalité

Le Giro, avec le Tour de France et la Vuelta, est l’une des trois courses les plus prestigieuses du cyclisme professionnel. « C’est une course spéciale qui m’a toujours fait rêver étant plus jeune », s’émerveille celui qui a grandi à Fontenais et qui sera le seul coureur suisse au départ de cette boucle italienne. Avec trois semaines d’effort, c’est aussi un grand défi à relever. Yannis Voisard se sent prêt, lui qui a roulé ce printemps sur les routes belges lors de la Flèche brabançonne, la Flèche wallonne et Liège-Bastogne-Liège.