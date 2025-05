Yannis Voisard : « J'ai hâte de découvrir le Giro en Italie »

Yannis Voisard s’acclimate petit à petit aux routes du Giro. Le cycliste jurassien et ses homologues ont eu droit à un jour de repos ce lundi après avoir parcouru les trois premières étapes. Yannis Voisard figure à la 75e place du général à 7’07’’ du leader danois Mads Pedersen. 100e vendredi et 94e samedi, il a signé son meilleur résultat dimanche en arrivant 68e dans le même temps que le premier. Après trois jours de courses, l’Ajoulot a toujours le sourire. « Mon début de Giro s’est bien passé. Je suis content de mes performances. C’était un début assez nerveux, comme souvent dans les grands tours. Je me suis rassuré sur l’étape de dimanche en Albanie avec ce long col de 10km dans le final où j’ai pu tenir le rôle que j’avais ce jour-là. » Après trois étapes en Ablanie, le coureur jurassien se réjouit désormais de goûter au Giro sauce italienne : « En Albanie c’était particulier, c’est un pays qui connaît moins le vélo que l’Italie par exemple. Mais ça reste le départ du Giro et il y avait pas mal de monde et d’ambiance. Mais j’ai très hâte de découvrir le Giro en Italie. »