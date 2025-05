Quand la passion du VTT se décline en famille…

Le VTT au féminin, une passion qui ne soulève pas les foules

Si chez les Schäublin le VTT est une passion familiale, les athlètes féminines ne se bousculent pas au départ des manches du Trophée jurassien. Après les TJ Series et la Race Bike Cho, elles ne sont que 12 à être classées au général, contre 78 côté masculin. En course à pied, elles sont des dizaines et des dizaines à s’élancer sur les compétitions régionales. L’expérimentée Valérie Schäublin a son explication : « La course à pied, c’est beaucoup plus facile. On prend sa paire de basket, on sort une heure et on a déjà un bon entraînement. Cela coûte aussi évidemment moins cher », souligne-t-elle. La Delémontaine reconnaît toutefois que les enfants aiment pratiquer le VTT, mais que ça devient plus compliqué de maintenir la flamme à l’adolescence. Aussi, d’après Valérie Schäublin, certaines manches du Trophée jurassien sont techniques et rapides, ce qui peut retenir certaines participantes, en tout cas les novices. Pour Léa, au contraire, les tracés sont source de motivation : « J’ai toujours eu beaucoup de plaisir en descente, surtout quand c’est technique », sourit la jeune femme de 18 ans. Passionnées et compétitrices, maman et fille Schäublin sont en tout cas de belles ambassadrices du VTT jurassien. /mle