La montée en puissance de Yannis Voisard sur le Giro

« Personnellement, ça m’arrive certain jour de ne même pas regarder le classement ! Mon rôle est d’aider au mieux, notamment sur les étapes difficiles, notre leader Michael Storer. Dès que ce travail-là est fait, je termine tranquillement pour garder le plus d’énergie possible pour les jours suivants. Donc que je termine à 5 ou 20 minutes du premier, ça a peu d’importance », souligne modestement Yannis Voisard.







Lieutenant modèle sur l’arrivée au sommet

Le cycliste de Fontenais reste cependant très satisfait de son apport personnel sur cette première grosse semaine. « C’est ce à quoi je m’attendais, très positif. Notamment sur l’étape avec arrivée au sommet de vendredi où j’avais un rôle très important à jouer, car j’étais le dernier coureur à pouvoir aider Michael dans la montée à 3 kilomètres de l’arrivée. C’était une belle étape pour nous et il est toujours dans la course au général », salue Yannis Voisard alors que son coéquipier australien Michael Storer est actuellement 11e du Giro à 3’03’’ du maillot rose.