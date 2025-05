Les jambes lourdes mais des ambitions intactes pour Yannis Voisard

C’est une semaine capitale qui commence pour Yannis Voisard. Le cycliste jurassien vivra ces prochaines heures la dernière ligne droite du Giro. Le Tour d’Italie se termine dimanche, mais les difficultés à surmonter sont encore nombreuses avec une dernière semaine de course très montagneuse. Cela commence dès ce mardi avec trois cols de première catégorie à avaler sur les 203 kilomètres qui séparent Piazzola sur Brenta de San Valentino. Après plus de deux semaines de course, le Jurassien occupe la 47e place du classement général et a brillé lors de la dernière étape de montagne, en terminant 15e. S’il concède que les jambes commencent à devenir lourdes, il relativise : « Je me sens encore relativement bien. C’est clair que je n’ai pas l’expérience nécessaire et le recul pour savoir exactement où je devrais me situer par rapport à la récupération et ce genre de choses. Mais pour l’instant, ça se passe vraiment bien. Je suis content de mes sensations sur le vélo et je vois que chaque jour je récupère vraiment bien ». Bien que les journées à grosse intensité s’enchaînent, Yannis Voisard veut se focaliser sur son rôle d’équipier pour entourer au mieux son leader chez Tudor Pro Cycling Michael Storer dans les étapes de haute montagne qui arrivent : « C’est là que le classement général va se jouer. A titre personnel, j’espère avoir de bonnes jambes (…) pour pouvoir jouer mon rôle au mieux et accompagner Michael le plus loin possible dans les cols ». Et pour savourer une grande première couronnée de succès dimanche dans les rues de Rome. /mle