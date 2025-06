Un premier grand Tour réussi pour Yannis Voisard

Yannis Voisard a réalisé une excellente première performance sur un grand Tour. Le cycliste jurassien a terminé son parcours sur le Giro dimanche dans les rues de Rome après 21 étapes. Il a obtenu le 49e rang sur la dernière étape de cette boucle italienne qui avait été commencée en Albanie.

Yannis Voisard a parfaitement tenu son rôle durant ces trois semaines d’épreuve, celui d’emmener son leader de l’équipe Tudor Pro Cycling Michael Storer. L’Australien a terminé la course au 10e rang du classement général final et le doit en bonne partie à son équipier ajoulot. Mais Yannis Voisard a aussi eu l’occasion d’être sous le feu des projecteurs. Il s’est notamment distingué sur la 16e étape avec une échappée en solitaire et une 10e place à la clé. Il s’est également classé 15e de la 15e étape. L'Ajoulot s'est montré à son avantage sur son terrain de chasse, la haute montagne.

Le coureur de 26 ans a bouclé ce Giro au 32e rang final.





Le maillot rose final pour Simon Yates

Le Britannique Simon Yates a remporté cette 108e édition du Giro et a ainsi décroché son deuxième grand Tour, après la Vuelta en 2018. Il a renversé le classement général samedi pour remporter le classement final devant le la révélation mexicaine Isaac del Toro et le Colombien Richard Carapaz. /cra