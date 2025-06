Yannis Voisard a vécu « trois magnifiques semaines »

Yannis Voisard vient de réaliser un de ses rêves de gosse. Le cycliste ajoulot a terminé le Tour d’Italie dimanche après trois semaines intenses de course. Et il est arrivé au bout de la boucle italienne avec le sentiment du devoir accompli. Le Jurassien de 26 ans participait à son premier grand Tour et il s’est classé à une belle 32e place au général. Il s’est aussi distingué sur plusieurs étapes de montagne, avec notamment deux top 15 lors des 15e et 16e étapes. On se souvient en particulier de son échappée solitaire lors de la 16e étape durant laquelle il a compté jusqu’à 40 secondes d’avance sur ses poursuivants avant de se faire rattraper. Yannis Voisard a également participé à la très belle performance globale de sa formation Tudor Pro Cycling qui s’est classée 5e au général final par équipes. Il a également joué son rôle d’équipier en montagne pour accompagner son leader, l’Australien Michael Storer, qui a pris la 10e place du classement général.