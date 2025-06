Un parcours unique pour les meilleurs trialistes de la planète

« Mettre les artisans de la région en avant »

Pour l’occasion, les organisateurs ont voulu créer un parcours unique, avec cinq zones décorées de manière à représenter différents thèmes : la forêt, la montagne, la place de jeux, la région de Valbirse et une dernière zone secrète qui n’est pas encore dévoilée. « On a eu la chance d’avoir des sculpteurs qui sont venus tailler des champignons géants et des sapins. On aura une cabine de ski et des dessins de montagne, ainsi que des graffitis. On aura aussi une Tour de Moron taillée en bois », détaille Vito Gonzalez qui va lui-même s’élancer sur ce parcours en catégorie 26’’. « Pour moi c’était important de mettre les artisans de la région en avant. Ils sont les plus doués dans leur domaine donc pourquoi ne pas travailler avec eux », sourit le pilote de Bévilard.